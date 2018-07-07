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Оператором фискальных данных OFD.RU запущена поддержка в мессенджерах

Сегодня, 03:53

Пресс-служба одного из ведущих отечественных операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс в лице OFD.RU информирует о том, что он успешно наладил работу сервисной поддержки клиентов и партнеров в Viber и Telegram. Эти популярные мессенджеры теперь можно использовать для быстрой связи с колл-центром оператора.

 
Как сообщил директор OFD.ru Антон Румянцев, оператор занят не только постоянным совершенствованием своего основного продукта, но и активно развивает сервисную поддержку. Это способствует налаживанию максимально удобного контакта с клиентами и партнерами по всей Российской Федерации. Как известно, общение с помощью мессенджеров гарантирует определенные преимущества. В частности, это возможность сэкономить время, сохранять информацию в логах и выходить на контакт с колл-центром даже через интернет с минимальной скоростью.

Аналитики агентства Mediascope отмечают, что Viber и Telegram являются представителями ТОП-3 самых популярных мессенджеров в России. Каждый день их суммарно используют более 12 миллионов россиян.

Для того чтобы найти аккаунт сервисной поддержки OFD.RU в Viber и чат-бот в Telegram, следует ввести поисковой запрос OFD.RU_Support. Еще один способ — переход по следующим ссылкам https://t.me/OFDru_bot или https://viber.com/ofdru_support.

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