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На Geekbench засветился мощный Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 21:47

Новенький смартфон от корейцев ожидается 23 августа. Стоить будет около 66 990 рублей.

На Geekbench Samsung Galaxy Note 9 проходил уже «тест-драйв» на лучшем процессоре на сегодня Snapdragon 845. Однако новичок снова засветился – с родным для Samsung процессором Exynos 9810. Результаты поражают – гикбенч не ожидал такого различия.

При одноядерном тестировании Exynos 9810 сильно лидировал - 3 716 баллов против 2 190. Однако при многоядерной проверке Snapdragon удалось немного догнать, разница уже не такая существенная: 8 984 балла против 8 806. Мощный ожидаемый гаджет похож на Galaxy S9, как сообщает Geekbench, по такому же испытанию.

Ожидаемый телефон уже под конец лета обещает высокого качества камеру: любимую двойную всеми новыми моделями на 12 Мп и фронтальную на 8 Мп. Дисплей обещают сделать полностью на весь экран – диагональ 6.38 дюймов, однако в "сливах" сообщается, что дисплей будет 84,2% по отношению к корпусу. Оперативная память на 6 ГБ, а внутренняя на выбор – 64, 128 и 256 ГБ и, конечно, слот для карты памяти. В этой модели не будет минимального объема на 16 ГБ. Аккумулятор будет на 3500 мАч. Доступные цвета: Фиолетовый, Черный, Серебристый, Синий. Операционная система также самая свежая - Android 8.1 Oreo.

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