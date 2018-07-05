Два загадочных смартфона Nokia уже сертифицированы для России

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От новинках совсем ничего неизвестно, но они заявлены в базу данных Eurasian Economic Union. Остается только ждать приближающего анонса.

Два загадочных смартфона появились в базе экономической комиссии Евразии под моделями TA-1087 и TA-1119. Они еще официально не представлены, но уже сертифицированы для России. Инсайдеры уверены, стоит ожидать Nokia 9 на август–сентябрь этого года. Говорят, что следует ждать отличную камеру, сканер отпечатка на экране. Также смартфон должен получить новейший процессор Snapdragon 845 от Qualcomm. Новостей о новинке совсем нет – лишь слухи и сливы информации в Сеть.

Телефоны Nokia являются любимыми еще с нулевых. Первые, еще кнопочные телефоны от этой компании были поводом для зависти, потому что каждая модель была более продвинутой, чем все остальные. Однако с появлением сенсорных о компании все забыли и на арену вышли другие конкурсанты. Но, спустя годы, старая добрая Nokia возвращается, но уже под названием HMD Global, которые ее выкупили.