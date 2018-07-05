Смарт-часы Lenovo Watch X раскупили всего за 15 секунд

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Чрезмерная популярность устройства была вызвана его небольшой ценой в 45 долларов.

В июне компания Lenovo представила ряд новых мобильных гаджетов. В их числе было несколько смартфонов, но больше всего внимание привлекли смарт-часы Lenovo Watch X. Примечательно, что устройство стало настолько популярным, что его раскупили всего лишь за 15 секунд после начала продаж, которые проводились в магазине JD.com. Последний является аналогом AliExpress, который очень популярен в Китае.

Пока что точное количество проданных часов Lenovo Watch X не известно, но как заявляют некоторые эксперты, их число измеряется тысячами.

Lenovo Watch X является более лучшей версией умных часов Lenovo 9. Устройство имеет круглый OLED-дисплей, Bluetooth 5.0, аккумулятор в 600 мАч и обильное количество различных датчиков. Часы могут не просто считать шаги и замерять пульс, но и измерять артериальное давление.