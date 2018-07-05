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В России начались испытания новейшего вертолета VRT500

Сегодня, 17:49

Технологический прорыв отечественного гражданского вертолетостроении был воплощен в уникальную для России легкую однодвигательную модель.

В России начались испытания новейшего вертолета VRT500, который был торжественно представлен на традиционном международном форуме HeliRussia-2018. Конструкторы и техники из подразделения «Вертолеты России» КБ «ВР-Технологии» начали первый этап тестирования в аэродинамической трубе. Последующие этапы будут состоять из летных испытаний в максимальном диапазоне режимов и погодных условий. Вертолет VRT500 имеет массу полторы тонны, однако может поднимать груз до 750 килограммов и нести его на расстояние 860 километров со скоростью 250 километров в час. Новинка отечественного вертолетостроения предназначена для геологоразведчиков, медиков, егерей, спасателей, а также, как учебная машина в училищах. Серийный выпуск легкого вертолета намечен через три года. Новая российская модель уже заинтересовала представителей ряда стран. VRT500 позволит России значительно укрепить свои позиции на мировом рынке.

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