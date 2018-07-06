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Ulefone S9 Pro оценили всего в 100 долларов

Сегодня, 05:30

Смартфон получил отличные характеристики за минимальную сумму.

В частности, новинка Ulefone S9 Pro получила дисплей на 5,5 дюймов с разрешением 1440 на 720 пикселей, то есть HD. Сердцем смартфона стал процессор MediaTek MT6739. Оперативной памяти всего 2 гигабайта, а постоянного хранилища 16 гигабайт с возможностью расширения при помощи карты памяти.

Основная камера получила сдвоенный модуль на 13 и 5 мегапикселей с диафрагмой F/2,2. Фронтальная камера получила всего 5 мегапикселей с диафрагмой F/2,0. Это хоть не выдающийся показатель, но для сверхбюджетного смартфона это очень хороший показатель.

На задней крышке кроме камеры есть также сканер отпечатка пальцев. Сам же Ulefone S9 Pro поддерживает технологию Face Unlock, которая способна предоставить пользователю функцию разблокировки лицом.

Работает Ulefone S9 Pro на операционной системе Android 8.1 Oreo от аккумулятора в 3 300 мАч.

Самым интересным оказалось то, что новое устройство оценили всего лишь в 100 долларов США.

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