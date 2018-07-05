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Компания UMIDIGI представила новую серию смартфонов One

Сегодня, 17:24

В Сети появились информация о новых китайских смартфонах компании UMIDIGI. Отмечается тот факт, что будут представлены сразу несколько моделей - One и One Pro.

Сам корпус будет несколько схож с флагманской моделью Z2 Pro, однако в плане технических характеристик ничего флагманского ожидать не стоит. Новая серия One базируется на Mediatek Helio P23. Так же имеет восьмиядерный процессор ARM Cortex-A53 частотой 2,3 ГГц и GPU Mali G71 MP2. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а объём накопителя – 32 ГБ без возможности расширения при помощи карты памяти. В версии Pro объём накопителя составляет 64 ГБ. По части дисплея – ничего выдающегося. Оснащены смартфоны IPS матрицами с диагональю 5.9 дюйма. Разрешение остаётся неизвестным, но предположительно использована матрица Full HD. Основная камера UMIDIGI One – 12 МП, а фронтальная – 5 МП. Камера с диафрагмой F/2,0. Обе модели поддерживают функцию быстрой зарядки, однако с версией Pro пользователю станет доступна функция беспроводной зарядки. Также версия Pro будет оснащена модулем NFC, чего у младшего собрата вовсе не будет. Сроки выпуска данных моделей пока что остаются загадкой, как и цена на новинки.

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