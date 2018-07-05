VistaNews.ru


Apple откажется от модемов Intel и Qualcomm в пользу MediaTek

Сегодня, 15:58

Внедрять 5G-сети в iPhone компания начнёт уже в 2020 году.

Специалисты из Digitimes заявляют, что корпорация Apple полностью откажется от модемов Intel и Qualcomm. Согласно слухам, это решение будет принято в пользу MediaTek.

Виной всему стали суды с Qualcomm из-за размеров лицензионных выплат Apple. Из-за этого корпорация стала пользоваться модемами Intel. В 2018 году, как ожидается, Apple установит в iPhone порядка 30% модемов от первой компании и 70% от второй.

Также по некоторым данным MediaTek уже начала подготовку 5G модемов к новым iPhone. Поставки для них начнутся уже в 2019 году. Но вот остаётся вопросом, действительно ли мир увидит «яблочный» смартфон с 5G модемом именно в следующем году.

5G-сети появятся уже в начале 2019 года. Скорее всего множество Android – смартфонов сразу же перейдут на них. Однако доля Apple на рынке и их репутация может заставить компанию отложить запуск iPhone с поддержкой 5G. Возможно, что такой смартфон появится лишь в 2020 году, когда все системы будут протестированы, а недочёты и ошибки исправлены.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Apple откажется от чипов Qualcomm и полностью перейдет на Intel

Потребители просят суд не запрещать импорт продукции Apple с чипами Intel

Huawei откажется от SoC Qualcomm и MediaTek в пользу собственных чипов

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем