Apple откажется от модемов Intel и Qualcomm в пользу MediaTek

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Внедрять 5G-сети в iPhone компания начнёт уже в 2020 году.

Специалисты из Digitimes заявляют, что корпорация Apple полностью откажется от модемов Intel и Qualcomm. Согласно слухам, это решение будет принято в пользу MediaTek.

Виной всему стали суды с Qualcomm из-за размеров лицензионных выплат Apple. Из-за этого корпорация стала пользоваться модемами Intel. В 2018 году, как ожидается, Apple установит в iPhone порядка 30% модемов от первой компании и 70% от второй.

Также по некоторым данным MediaTek уже начала подготовку 5G модемов к новым iPhone. Поставки для них начнутся уже в 2019 году. Но вот остаётся вопросом, действительно ли мир увидит «яблочный» смартфон с 5G модемом именно в следующем году.

5G-сети появятся уже в начале 2019 года. Скорее всего множество Android – смартфонов сразу же перейдут на них. Однако доля Apple на рынке и их репутация может заставить компанию отложить запуск iPhone с поддержкой 5G. Возможно, что такой смартфон появится лишь в 2020 году, когда все системы будут протестированы, а недочёты и ошибки исправлены.