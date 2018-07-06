Ученые: Теперь "умная" футболка не даст умереть от остановки сердца

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Медики могут предсказать сердечный приступ за восемь часов до его начала. Теперь «умная» футболка поможет ежеминутно следить за работой данного органа.

Китайские ученые создали специальную футболку Smart Vest, которая вобрала в себя все последние возможности медицины и техники. При помощи данной разработки можно контролировать частоту сердечных сокращений в круглосуточном режиме и предупреждать владельца такой одежды о предстоящем сердечном приступе.

От обычной футболки «умная» совсем не отличается, но в нее вмонтированы специальные датчики и электроды, которые и фиксируют изменения в работе сердца, такая регистрация выполняется по принципу кардиограммы. К тому же, нося такую одежду, можно следить за ритмом дыхания и кровяным давлением. При помощи такого новшества каждый сможет просчитать среднюю продолжительность своего сна и при необходимости откорректировать его.

Все данные с датчиков будут передаваться на мобильный телефон владельца, который должен будет установить специальное приложение. Сохраняться вся полученная информация будет в облачном хранилище.

Статистика ВОЗ показывает, что от заболеваний сердца в мире умирает 30% населения, поэтому Smart Vest будет крайне полезной для человечества. Сколько будет стоить такая «умная» футболка и когда она появится в свободной продаже - неизвестно. Разработчики предполагают, что спрос на такую новинку будет высоким.