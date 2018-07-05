Эксперт назвал преимущества Windows 10 над Mac

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Специалист в области мобильных технологий Стив Ковач отметил, что раньше считал лучше именно Mac, но тестирование ноутбука MateBook X Pro на Windows 10 убедило его в обратном.

Ранее, по мнению эксперта, устройствам на Windows 10 не хватало скорости и безопасности. Однако в течение последних лет эти проблемы оказались решены, и у ОС даже появились преимущества над конкурентом. Первым из них специалист назвал аппаратное обеспечение. Пользователям Windows легче выбрать устройство, причём с большим количеством часто используемых портов, вроде USB 3.0 и SD-Card. Стоимость гаджета на этой ОС также радует больше – от пары сотен долларов.

Если покупать компьютер на Mac, придётся заплатить минимум в 5 раз больше. Также разработчики последней не акцентируют внимание на сенсорных дисплеях, там может использоваться только курсор. Не может идти речи даже о Touch-панелях, которые являются нормальным явлением и для обычных ноутбуков – на Windows 10. Эксперт заявил, что причиной потери былых преимуществ Mac является руководящая компания – Apple, которая словно намеренно останавливает систему в развитии.

В то же время, специалист подчеркнул – такая ситуация не для всех гаджетов без исключения. Среди планшетов лучшими всё-таки остаются iPad, а не устройства на Windows.