Samsung опубликовала первые фото Galaxy Note 9

Сегодня, 13:12

Для ряда стран уже доступны официальные страницы поддержки нового смартфона.

На новых страницах компания опубликовала и первые фото Samsung Galaxy Note 9 со стилусом. В тексте указывается, что на фото изображена модель SM-N960F/DS. Маркировка говорит о том, что на фото показана разблокированная международная версия аппарата с двумя SIM-картами.

Кстати, страницы поддержки сейчас доступны на финском, французском, датском и норвежском языках. Точной информации о характеристиках Samsung Galaxy Note 9 пока не известно.

Однако существует множество утечек, согласно которым, новинка будет иметь дисплей, как у Galaxy S9, то есть Infinity Display 2.0. Диагональ будет в 6,3 дюйма, а соотношение сторон 18,5 на 9.

Процессором будет или фирменный Exynos 9810, или Qualcomm Snapdragon 845, всё зависит от рынка и страны. Samsung Galaxy Note 9 конечно же будет в нескольких модификациях: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, или же 128, или даже 256 ГБ постоянного хранилища. Есть также предположения, что Samsung Galaxy Note 9 будет будет иметь модификацию и с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Аккумулятор, по слухам, будет 3850 мАч.

Изменениям подвергся и стилус, который немного изменят. В общем обновление смартфона будет не крупным и довольно скучным. Ничего нового и революционного пользователям не представят.

Официально Samsung Galaxy Note 9 могут представить уже 9 августа в Нью-Йорке.