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SGiNO 6 стал лучшим в мире смартфоном без камеры

Сегодня, 13:00

Компания iNO из Сингапура представила уникальный телефон, аналогов которому практически нет. Удалось выяснить, почему телефон без камеры пользуется такой популярностью.

Компания SGiNO, которая переименовала себя в связи с патриотическими соображениями, представила уже шестую серию телефонов-диковинок. Оказалось, что компания с «устаревшей» продукцией наращивает свои объемы не просто так в эру цифровых технологий: есть много предприятий, которые ввели запрет на пользование фотоаппаратуры, куда, соответственно, входят и современные смартфоны. Поэтому для таких случаев пригодится SGiNO 6, который стал лучшим в мире смартфоном без камеры.

Конечно, с точки зрения технических характеристик телефон не так уж и хорош. Но наличие сканера отпечатков пальцев, два разъема под nano-SIM, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ говорят о том, что все же для смартфона без камеры он достаточно неплохо себя зарекомендовал. Также у экрана имеется разрешение 1920х1080 и аккумулятор мощностью 4040 мАч.

Примечательно то, что у данной модели, несмотря на отсутствие камеры, есть вспышка, которая может служить в качестве фонарика. Также разработчики отметили, что у данного устройства поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.

Дизайн тоже радует глаз – корпус и сзади, и спереди сделан из стекла. Такое «чудо техники» обойдется примерно в 16,5 тыс. рублей.

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