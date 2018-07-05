LG представит первый складной смартфон

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Устройство будет уменьшаться в два раза, складываясь как книга.

Недавно в сеть попала первая патентная заявка от LG на создание складного смартфона. В документе описывается первое устройство в таком роде.

Сам по себе складной смартфон от LG будет представлять обычное мобильное устройство. Однако он сможет складываться пополам, как обычная книга. Такая конструкция позволит сохранять целостность экрана более длительное время.

Складываться смартфон от LG будет с помощью шарикового механизма. Дисплей будет отключаться автоматически. Устройство будет обладать двумя микрофонами и динамиками, то есть пользовать им можно будет в любых вариациях.

Таким образом, первый складной смартфон возможно представит именно LG. Однако, подобные патенты уже есть несколько лет, как и у Samsung, и у Huawei, и у Motorola. Примечательно, что ни одна компания не подтвердила слухи о разработке складного смартфона.

Вопрос состоит в том, что в таком устройстве просто нет необходимости. Он будет не популярен, ведь у пользователя появляется логичный вопрос: «Зачем?». Патенты же компании оформляют на случай, если на складные смартфоны появится спрос и тенденция. В это же время делать девайс первыми никто не намеревается, ведь это огромный финансовый риск.