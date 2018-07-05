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В Сеть попали первые фото и характеристики Huawei Honor Note 10

Сегодня, 09:15

Смартфон получит новую технологию GPU Turbo, что улучшает графику и снижает энергопотребление.

Недавно в Сеть, а именно в китайскую социальную сеть Weibo, попали первые фото нового флагмана Huawei Honor Note 10. Судя по снимкам, смартфон будет иметь AMOLED дисплей с разрешением 2K и диагональю на 6,9 дюйма. Дизайн данного устройства будет очень похожим на дизайн Xiaomi Redmi 5. Huawei Honor Note 10 практически безрамочный, но вот сверху и снизу выступает небольшая панель.

На задней крышке расположился сдвоенный модуль основной камеры на 16 мегапикселей и сканер отпечатка пальцев. Кстати, камера обзаведётся искусственным интеллектом. Хотя им сейчас мало кого можно удивить, так как зародыши ИИ присутствуют почти в каждом современном смартфоне.

Также в сеть вместе с фото попали и характеристики Huawei Honor Note 10. Он будет работать на фирменном процессоре Kirin 970, иметь 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Всё железо будет работать от аккумулятора в целых 6 000 мАч.

Кстати стоит отметить, что одной из фишек станет наличие в устройстве технологии GPU Turbo. Она будет способствовать приросту в графике на 60%, а также на 30% снижать уровень энергопотребления процессора Huawei Honor Note 10.

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