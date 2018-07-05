Копируя МТС и Tele2, «Мегафон» запускает туристический сервис

Сегодня, 09:14

Кэшбек составит от 1 до 3% и может быть потрачен не только на услуги сотовой связи, как у конкурентов.

Копируя МТС и Tele2, компания «Мегафон» запускает туристический сервис. Сервис «Мегафон.Путешествия» станет мобильным помощником для туристов из России. Людям предложат выбрать отель, тур, авиабилеты. Приложение может анализировать актуальную информацию с сайтов-партнеров, среди которых: Aviasales, Hotellook, Level Travel.

«Мегафон» предлагает пользователям оценить преимущества сервиса и получить кэшбек (возврат денег): 1% за авиабилеты и 2,7% за отели. Примечательно, что более высокий кэшбек конкуренты кладут пользователю на мобильный счет. А в «Мегафон» его обналичат через банковскую карту.