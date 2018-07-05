В сети рассекретили новый смартфон Xiaomi Mi A2

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Инсайдеры сфотографировали новый телефон, презентация которого еще не состоялась.

Новый смартфон Xiaomi Mi A2 работает на основе всем известной ОС Android 8.1 Oreo. Фото, которое рассекретили в сети, содержит информацию о «начинке» телефона. Теперь известно, что в данном девайсе предусмотрены заплатки системы безопасности. Фото, полученное из сети, подтверждает факт уже существующего преемника Xiaomi Mi A1. Да и сами инсайдеры заявляют, что новый смартфон уже на пути к потребителю - он прошел сертификацию.

Содержимое Xiaomi Mi A2, вероятнее всего, получит «начинку» от предшественника Xiaomi Mi 6X. Правда, есть и особенность данного устройства - в нем не будет фирменной оболочки MIUI, а сам девайс, по предварительным данным, будет работать на чистой ОС Android.

Правда, такая «утечка» информации не дает точно понять, когда потребители смогут увидеть конечный результат в виде готового продукта. Но, как сообщают инсайдеры в сети, релиз нового смартфона запланирован на август.