Сканер отпечатка на смартфоне сможет распознать смерть

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Разработка южнокорейцев направлена на усовершенствование защиты телефонов пользователей от воров, а также других недобросовестных людей.

Национальный институт науки и технологий Ульсана улучшили сканер отпечатка пальцев на смартфоне, что сможет по температуре тела распознать смерть или же жизнь пользователя. Отпечаток будет работать только при температурах от 30 до 45 градусов Цельсия, так как именно в таком «интервале» может существовать жизнь. Ученые решились на такое изобретение, чтобы нельзя было разблокировать телефон умершего человека или же муляжом пальца.

Такими способами пользовались ФБР и даже юристы заявляют, что нет в этом преступления, так как вторжение в личную жизнь на мертвых не распространяется. Однако, у южнокорейцев, по-видимому, другое мнение на этот счет.