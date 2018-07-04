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Эксперты рассказали о новом планшете Surface на Pentium от Microsoft

Сегодня, 19:45

Компания Microsoft ещё не делала официальных заявлений о выходе нового мощного девайса, однако эксперты уверены, что он найдёт своего покупателя.

На данный момент компания Microsoft работает над увеличением часов автономной работы своих девайсов. WinFuture сообщает, что недорогая новинка Surface будет оснащена процессорами Pentium Silver N5000 и Pentium Gold серии Y, которые должны сделать планшет значительно быстрее, чем Surface 3. Однако у пользователей будет сильный стимул купить Surface Pro, если они заботятся о производительности.

По слухам, цена за новый Surface без клавиатуры будет начинаться с 400 долларов. Этот девайс скорее заинтересует студентов и людей, которые за те же деньги купили бы iPad, но не тех, кто хочет использовать сразу две рабочие области. Эксперты рассказали, что не стоит ожидать многого от нового планшета-трансформера, ведь он скорее подойдёт для заметок или просмотров веб-страниц, нежели для полноценной работы.

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