Китайская компания OPPO выпустит 3 гибких смартфона

Сегодня, 18:34

Компания OPPO запатентовала 3 смартфона со сгибающимся экраном, который можно увеличивать при желании владельца.

Три новых смартфона будут по-своему уникальны, но экспертам интересно взглянуть на разработки на практике и самим подержать телефон в руках, проверить его прочность и работоспособность. Компания не сделала никаких заявлений по поводу того, будет ли использовать хотя бы что-то из запатентованного.

Изюминкой первого смартфона станет экран со специальной прослойкой, напоминающую подушку безопасности, и эластичные детали. Необходимость внедрения таких приспособлений кроется в защите экрана от повреждений во время складывания и раскладывания телефона.

Второй вариант смартфона предусматривает три раздвижных экрана, однако компания не предоставляет никакой информации о том, как будет подстраиваться интерфейс на телефоне при разных диагоналях дисплея. Также эксперты сомневаются в прочности такого девайса.

Третий вариант дизайна напоминает книгу, только экран будет находиться снаружи. Также обе камеры в разложенном положении будут направлены на пользователя.