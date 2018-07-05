Цены на Samsung Galaxy S8 упали до психологической отметки

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Гаджет хоть и выпущен в 2017 году, это ему никак не мешает оставаться востребованным. Многим пользователям он симпатизирует, но цена «кусается».

Samsung Galaxy S8 имеет прекрасную основную камеру на 12 Мп с множеством режимов для качественных фото и фронтальную на 8 Мп. Диагональ дисплея 5.8 дюймов, но это не мешает ему оставаться легким – лишь 155 грамм. Аккумулятор на 3000 мА*ч, также есть функция беспроводной и быстрой зарядки.

Оперативная память у S8 4 ГБ, как у большинства современных гаджетов, а также внутренняя память на выбор – 16, 64 и 128 ГБ. Если места не хватает – есть слот для карты памяти. Также Samsung имеет два разъема для SIM-карт, система Duos существует практически на всех телефонах компании.

Цвета у телефона на любой вкус: черный, золотой, красный, серый, голубой и розовый.

Однако ранее цена на смартфон была довольно большой – 54 900 рублей. Сейчас цены упали до психологической отметки и теперь возможно купить его всего лишь за 30 000 рублей. Стоит поспешить, ведь из-за нестабильного курса стоимость может вновь подняться, а Galaxy S8 имеет все необходимые и новейшие программы, прекрасную камеру и скорость работы, не уступая моделям 2018 года.