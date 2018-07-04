Искусственный интеллект диагностирует двигатель «на слух»

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При диагностике определения неполадок автомобильного двигателя «на слух», лишь опытный специалист может дать исчерпывающую информацию о характере неисправности. На помощь автолюбителям приходит искусственный интеллект, способный поставить точный «диагноз» машине.

Нидерландские ученые создали датчик, который поможет считывать звуковые колебания двигатели. После обработки данных, устройство дает полную картину неполадок. Специалисты записали 16 тысяч звуковых дорожек со звуками работающих моторов и внесли их в аудио-базу датчика. Сейчас она содержит данные о восьми самых характерных неисправностях двигателей.

Теперь электронное устройство позволит безошибочно диагностировать звук стучащих клапанов, изношенных цилиндров и неисправных инжекторов. Эксперты считают, что с помощью искусственного интеллекта нахождение поломок и последующий ремонт станет более экономичным и эффективным.