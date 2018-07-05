Австралиец научился делать из фотографий рисунки

Сегодня, 01:45

Новая камера мгновенной печати превращает снимки в детские наброски.

Инженер Дэн Макниш создал механизм, с помощью которой снятый кадр сканируется специальным алгоритмом. Затем он распознаёт объекты в кадре и подыскивает их в датасете Google Quick Draw. Последний состоит из десятков миллионов рисунков-набросков, сделанных добровольцами.

Google Quick Draw был запущен ещё в 2016 году. Тогда пользователя предлагалось сделать простой рисунок объекта. Человек рисовал, к примеру, кошку, а нейросеть старалась распознавать, что же именно изображают рисунки. С помощью Google Quick Draw специалисты создали большую базу, на основе которой алгоритмы могут обучаться в нахождении предметов реального мира, после считывания фотографий и картин.

Данный сервис стал базой для сервиса AutoDraw, который превращает наброски в аккуратные предметы.

На основании подобных алгоритмов австралиец Дэн Макниш научился делать из снимков наброски. Он создал обратный алгоритм, который находит предметы на фото, а затем ищет их соответствие в базе.

Для системы Дэн Макниш использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi 3, модуль Raspberry Pi Camera Module V2, а также сопутствующие компоненты, заключённые в обычной картонной коробке.

Когда инженер делает фото, буквально за 2-3 секунды система находит нужные изображения. После этого встроенный принтер печатает чёрно-белую интерпретацию того, что компьютер увидел на фотографии.