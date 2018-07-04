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Перебила хозяина: Siri вмешалась в выступление министра Британии

Сегодня, 13:36

Голосовой помощник стал причиной прерванной речи политика на заседании в Палате общин, когда чиновники разбирались с важным вопросом, касающимся Сирии. Гэвин Уильямсон уже назвал происходящее редкостью.

Siri перебила хозяина смартфона и вмешалась в выступление министра Британии, когда предложила свою помощь, что произошло неожиданно для всех. На весь зал виртуальный помощник заявил: "Вот, что я нашла в интернете по запросу Сирия". После этого Уильямсон выключил гаджет и продолжил свое выступление, однако был удивлен редким случаем.

На заседании обсуждался вопрос терроризма в Сирии, и Siri почему-то решила, что обратились именно к ней, поэтому и выдала ответ на предполагаемый запрос. По каким причинам так могло произойти – неизвестно, однако гаджеты нередко удивляют своих владельцев, даже таких серьезных.

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