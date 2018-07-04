Сегодня, 10:58

Компания Apple всегда держит разработки в секрете до самого релиза продукта. Но благодаря внимательным разработчикам удалось узнать, какую же функцию будет иметь новый планшет iPad-2018.

Стив Троутон-Смит, разработчик приложений на iOS-устройства нашел в бета-версии iOS 12 подтверждение тому, что новый iPad станет обладателем Face ID. Благодаря инструменту AvatarKit программист понял, что в данном девайсе предусмотрена фронтальная камера TrueDepth. Это свидетельствует о наличии функции распознавания лиц, как и у iPhone X.

Гильермо Рэмбо, другой разработчик, сделал скриншоты с настройками предполагаемой функции, которая доступна в iOS 12. Правда, он уточняет, что на данный момент указана информация об iPhone, а не iPad. Но как отмечает программист, данная функция, скорее всего, будет и в iPad, но по бета-версии iOS 12 пока этого узнать точно не удалось.

Релиз нового iPad планируют на осень 2018 года.