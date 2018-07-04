Новый iPhone выйдет без разъема для зарядного устройства

Сегодня, 09:08

В преддверии выхода на рынок нового iPhone IT-аналитик Хорас Дедью предположил, что аппарат не будет иметь выдвижных устройств – слота для сим-карты и разъема для зарядного устройства. Руководство Apple не комментирует такие догадки.

Появление на рынке нового iPhone от компании Apple всегда является достаточно ожидаемым событием для поклонников данного бренда. Каждый раз разработчики корпорации стараются удивить пользователей нововведениями, которые улучшают работу смартфона и выделяют его среди других.

Аналитики рынка предположили, что новый смартфон Apple будет лишен всех выдвижных деталей, что приведет к улучшению качества аппарата, а также ускорит его производительность. Такое решение принято из-за того, что ранее именно такие выдвижные устройства чаще всего ломались, так как подвержены износу и скапливают в себе грязь и пропускают воду.

Такое мнение не разделяют некоторые специалисты, так у Vivo есть линейка смартфонов, фронтальная камера в которых спрятана в специальном выдвижном блоке. Руководство компании Apple пока не отреагировало на такие предположения. Напомним, что ранее появилась информация о том, что новые LG Q7 и LG Q7+ начали продаваться в России.