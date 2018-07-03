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Создан костюм для виртуальной реальности из фильма «Первому игроку приготовиться»

Сегодня, 20:37

Тот самый наряд, который отслеживал движения и казался нереальным, теперь доступен любому – в ноябре этого года стартуют продажи.

На Kickstarter собирали деньги на его создание и все получилось: 52 000 долларов, когда нужно было только 50 000, так что теперь точно будет создан костюм HoloSuit, что из фильма «Первому игроку приготовиться».

Стоить он будет 999 долларов и платить есть за что. Фантастический наряд для виртуальной реальности состоит из перчаток, куртки и штанов, которые оснащены 6 кнопками, 36 датчиками движения, 10 точками на каждом пальце и 9 зонами обратной связи на теле.

Костюм можно подключить к любому гаджету, поддерживается в любой операционной системе, а также его можно использовать в быту.

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