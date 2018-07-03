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Huawei выпустила первый безрамочный смартфон с 8 ГБ ОЗУ

Сегодня, 19:52

Китайский производитель смартфонов презентовал сегодня свою новинку линейки Honor. Модель получила название Honor 10 GT. Китайский флагман впервые получил 8 ГБ ОЗУ.

Строго говоря, новый смартфон - это доработанная и доукомплектованная версия Honor 10, который Huawei выпустила три месяца назад. Кроме 8 ГБ оперативной памяти, устройство получило поддержку GPU Turbo (технология графического ускорения), которая должна увеличить продуктивность графического процессора в 1,6 раза и снизить энергозатраты на треть.

Новый смартфон имеет безрамочный дисплей размером 5,84 дюйма с разрешением Full HD+, двойную основную и фронтальную камеры 16+24 Мп и 24 Мп соответственно.

В качестве платформы использовали процессор Kirin 970. Мощность аккумулятора 3400 мАч. В устройстве предусмотрели 2 SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и прочие привычные технологии. Смартфон работает на ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Сколько будет стоить новое мобильное устройство, еще пока не рассказали, но известно, что в Китае продажи стартуют 24 июля.

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