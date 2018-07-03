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LG Q7 и LG Q7+ поступили в продажу в России

Вчера, 23:45

Эти смартфоны относятся к устройствам из линейки среднего класса. Оказалось, что за такой гаджет с довольно скромными спецификациями и функциями придется выложить стоимость добротного китайского флагмана. Цена стандартного LG Q7 составляет 465 долларов, LG Q7+ оценили за 526 доллара.

На российском рынке для LG Q7 рекомендована цена 23 990 рублей, для LG Q7+ цена около 27 990 рублей.

В то же время, южнокорейская компания LG рассказала, что новые смартфоны будут обладать премиум функциями флагманских аппаратов.

Модели сохранили функции LG G7 ThinQ. В устройствах сберегли режим «Портрет», функцию QLens, высококачественный звук (включая формат DTS:X), защиту от воды и пыли IP68. Эти две модели имеют также сканер отпечатка пальца на задней панели.

Новые технические характеристики, которые появились у смартфонов стали: 5,5’’ FHD+ дисплей LG Q7 и Q7+ Соотношением сторон дисплея 18:9. Экран защищен стеклом 2.5D Arc Glass. Края экрана закруглены.

Основные камеры смартфонов LG Q7 и LG Q7+ 13Мп и 16Мп соответственно.

В июне в России поступила в продажу премиальная модель смартфона   LG G7 ThinQ. А позднее, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пришлось оштрафовать компанию LG Electronics за контроль над ценами на смартфоны, который она осуществляла при продаже этой линейки устройств на рынке Российской Федерации.

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