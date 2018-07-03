VistaNews.ru


Минпромторг: В России заводы не готовы к цифровизации

Сегодня, 13:27

55% промышленных предприятий тратят на развитие IT-инфраструктуры не больше 1% от бюджета. Министерство промышленности и торговли вместе и компания «Цифра» провели исследование, в рамках которого опросили представителей 200 средних и крупных заводов.

Минпромторг заявляет, что в России заводы не готовы к процессу цифровизации. По словам экспертов, на развитие IT-инфраструктуры 55% участников исследования тратят не больше 1% от бюджета. Только у 6% заводов затраты не превышают 5% бюджетной суммы. Отмечается, что подобная тенденция наблюдается и на Западе.

Большая часть участников опроса «Цифры» успешно занимается станкостроением и машиностроением тяжелого характера. В списке будущих технологий, которые власти внедряют в отечественное производство, эксперты выделяют индустриальный интернет вещей. В рамках цифровизации необходимым выступает также наличие ЧПУ, сегодня только 14% заводов имеют подобное оборудование в количестве 50%.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Минпромторг РФ легализует испытания беспилотных авто без водителя

Совладельцев группы «Сумма» задержали в связи с хищениями бюджетных средств

В Сбербанке рассказали, сколько потратят женщины к 23 февраля

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем