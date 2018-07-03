Минпромторг: В России заводы не готовы к цифровизации

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55% промышленных предприятий тратят на развитие IT-инфраструктуры не больше 1% от бюджета. Министерство промышленности и торговли вместе и компания «Цифра» провели исследование, в рамках которого опросили представителей 200 средних и крупных заводов.

Минпромторг заявляет, что в России заводы не готовы к процессу цифровизации. По словам экспертов, на развитие IT-инфраструктуры 55% участников исследования тратят не больше 1% от бюджета. Только у 6% заводов затраты не превышают 5% бюджетной суммы. Отмечается, что подобная тенденция наблюдается и на Западе.

Большая часть участников опроса «Цифры» успешно занимается станкостроением и машиностроением тяжелого характера. В списке будущих технологий, которые власти внедряют в отечественное производство, эксперты выделяют индустриальный интернет вещей. В рамках цифровизации необходимым выступает также наличие ЧПУ, сегодня только 14% заводов имеют подобное оборудование в количестве 50%.