НТС планирует уволить полторы тысячи работников

Вчера, 23:05

В HTC Corporation запланировано массовое сокращение сотрудников. Угроза потерять рабочее место до конца сентября касается 25% сотрудников корпорации.

Тайваньский производитель смартфонов и планшетов планирует уволить полторы тысячи человек. Сейчас штат корпорации насчитывает 6450 работников. Подобная непопулярная мена является вынужденной, она направлена на оптимизацию расходов вследствие уменьшения доли продаж. НТС считает, что таким образом увеличит гибкость и повысит эффективность управления ресурсами в перспективе.

Руководство компании ранее уже объявила о падении продаж в апреле и марте этого года, на 55,5 и 46,7 процентов соответственно, в разрезе среднегодовой отчетности.

Напомним, что финансовые трудности преследуют компанию с 2012 года и даже выпуск 6 новинок в год не исправил ее положение.