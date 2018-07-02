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В России стартовали продажи долгожданного Nokia 8110 из «Матрицы»

Сегодня, 20:02

Обновленная модель телефона-слайдера доступна в черном и желтом цветах. Стоимость «банана» колеблется в пределах 6 000 рублей.

В России стартовали продажи долгожданного обновленного кнопочного телефона-слайдера Nokia 8110. Данную модель, которая впервые появилась в фильме «Матрица», из-за необычной формы в разложенном виде прозвали «бананом».

О выходе данной обновленной модели заявили еще в феврале, а вскоре официально представили на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Телефон из «Матрицы» на 2 SIM-карты с 2,4-дюймовым дисплеем оснащен МР3-плеером, камерой на 2 Мп, поддержкой 3G и LTE, наделен 4 ГБ памяти и аккумулятором на 1500 мАч.

Впервые Nokia 8110 появился на рынке в 1996 году.

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