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Блогер раскрыл способ, как превратить Xiaomi Mi8 в iPhone X за 5 минут

Вчера, 23:15

Видеоинструкцию предоставил блогер, подтвердив схожесть популярных гаджетов.

Блогер раскрыл способ, как превратить Xiaomi Mi8 в iPhone X за 5 минут. Неоднократно пользователи Сети подмечали, что обе модели смартфонов от компаний Xiaomi и Apple очень похожи между собой и во внешнем дизайне и в комплектации. Решить проблему схожести решил один из активных пользователей Сети, который реализовал давнюю мечту хейтеров. Теперь появился действенный способ превратить Xiaomi Mi8 в iPhone X за 5 минут.

Для этого нужно купить специальную наклейку на заднюю панель, содержащую типичную надпись Designed by Apple in California и вырез под логотип компании. Если следовать рекомендации по выполнении, то проблем с преобразованием одной модели в другую не будет вовсе. Мужчина опытно и задорно провел операцию «по смене пола марки» и результат поразил даже бывалых «халтурщиков».

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