В Geekbench протестировали новый iPhone с рекордными характеристиками

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В популярном синтетическом бенчмарке Geekbench протестировали неизвестный смартфон Apple.

По некоторым сведениям, в сентябре ожидается дебют трех новых iPhone, два из которых будут передовыми моделями, а третий – гаджетом попроще. База данных Geekbench называет тестируемый образец так: iPhone11,2 под управлением iOS 12.0. Видимо, это один из флагманских моделей.

Результаты тестов в бенчмарке были следующими: смартфон набрал 4673 и 10912 баллов в одно- и многопоточном тестах соответственно. Чтобы оценить эти показатели, скажем, что лидерство в рейтинге устройств под управлением iOS на данный момент принадлежит iPhone 8 Plus, набравшему 4219 и 10184 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно. Результаты флагманского Samsung Galaxy S9+ составляют 3 381 и 8 687 в одно- и многопоточных тестах. То есть тестируемый новый образец с рекордными характеристиками превосходит все известные модели.

Geekbench дает минимум информации об устройстве: оперативная память 4 ГБ и шестиядерный чипсет, работающий на частоте 2,49 ГГц.