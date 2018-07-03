Создан микрочип, обеспечивающий CD-качество звука в беспроводных наушниках

Сегодня, 05:45

Qualcomm провела презентацию QCC3026. Разработкой нового чипа инженеры специально занимались для последующего производства беспроводных наушников средней и низкой ценовой категории.

Разработчики микрочипа QCC3026 обеспечили его поддержку современными технологиями - он совместим с Bluetooth 5.0 и Bluetooth Low Energy.

Созданная супертехнология Qualcomm aptX обеспечит будущим владельцам беспроводных наушников передачу звука в CD-качестве, таким образом, музыкальное произведение будет воспроизводиться в том же качестве, в котором оно было записано.

Для создания микрочипа использовали 32-битное ядро с тактовой частотой до 32 МГц. Предусмотрена возможность подавления шумов Qualcomm cVc.

С помощью нового чипа смартфон будет связан одномоментно с обоими наушниками, тогда как большинство современных аксессуаров требуют последовательного сопряжения мобильного устройства с одним наушником, а затем с другим.

В изделии также предусмотрена функция, активирующая голосовую поддержку всего одной кнопкой.

Руководители компании Qualcomm рассчитывают на то, что корпорации производящие мобильные устройства будут заинтересованы во включении гарнитуры на основе QCC3026 в стандартный комплект поставки для смартфонов, не имеющих стандартного разъема 3,5 мм.