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Габариты iPhone X Plus и нового iPhone 9 показали на видео

Сегодня, 11:24

В глобальной сети Интернет появился свежий видеоролик, который не только показывает внешний вид нового смартфона 2018 года iPhone 9, но и сравнивает устройство с популярным iPhone X Plus.

Недавно на канале видеохостинга YouTube вышло свежее видео, которое наглядно демонстрирует, как будет выглядеть смартфон нового поколения от «яблочной» компании. Если верить слухам в Сети, но мобильное устройство получит название iPhone 9.

В видеоролике специалисты представили лишь макеты, которые должны в точности повторять дизайн гаджетов. Помимо этого, на видео засветили и новые чехлы, которые предназначены для нового iPhone 9.

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