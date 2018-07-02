Эксперт: AMD выпустит видеокарты на новом GPU Polaris 30

Сегодня, 06:30

По мнению специалистов, полноценный запуск серии Navi публике придется ожидать еще очень долго – минимум до конца 2019 года. По этой причине появилось допущение, что компания может направить свои силы в другом направлении.

Эксперт считает, что в скором времени AMD выпустит видеокарты на новом GPU Polaris 30, производиться который будет по 12-нанометровому техпроцессу. Информации о разработке пока не поступало, однако по мнению специалистов – такое решение поможет компании добиться снижения энергопотребления и повышения частоты.

Также бытует мнение, что AMD просто необходимо идти на подобные шаги, ведь потеря доли рынка для корпорации до выхода следующих новинок может оказаться губительной, а перезапуск GPU Polaris 30 позволит сохранить продажи хотя бы частично.