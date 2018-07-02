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Планами на будущее поделились в компании после того, как объявили о старте тестового режима новинки.

Будущие гаджеты с откидными экранами могут не просто складываться в одном месте, в результате чего раскладушка станет усовершенствованной моделью более раритетных мобильных телефонов. Нет правила, которое говорит, что сгибаемый телефон должен сгибаться только один раз. Новые складные OLED-экраны Samsung, которые собираются начать тестовый запуск, могут складываться таким образом, что часть экрана остается видимой, позволяя вам видеть уведомления и оповещения и даже снова сгибаться, чтобы полностью закрыть.

Экран может быть установлен на первый складной телефон Samsung, который, как ожидается, будет выпущен на прилавки в начале следующего года. Южнокорейский источник новостей ETNews сообщает, что дисплей получит диагональ 7 дюймов. Любая складка сделает такой большой телефон более удобным для ношения, но не «пожертвует» размером экрана, когда придет время использовать устройство. Из отчета неясно, будет ли экран сгибаться только одним способом, где две трети экрана покрыты и оставляют один раздел видимым, или если он также будет складываться пополам.

Гибкий экран не только будет иметь одну точку, где они могут сгибаться, но аппаратные ограничения в другом месте могут сделать телефон с двумя точками складывания технически очень трудным в производстве на данный момент. Двойной складной телефон может быть возможным в недалеком будущем. Samsung хочет, чтобы производство достигло 100 тыс. экранов к концу года. В 2019 году, когда ожидается полномасштабное производство, Samsung выпустит 1 млн дисплеев для гибких смартфонов в 2019 году. Напомним, что Samsung Display является ведущим поставщиком OLED-экранов в мире, они не только располагаются на устройствах Samsung. Новости о том, что компания продвигается вперед с производством складных экранов, скорее всего, подтолкнут других производителей изучить концепцию, и мы ожидаем услышать больше от других в течение предстоящего года.