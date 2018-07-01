VistaNews.ru


Huawei Nova 3 получит экран уникального формата 19:9

Сегодня, 19:04

Выход новинки с необычным дисплеем, процессором Kirin 71 от китайского телекоммуникационного производителя ожидается уже в этом месяце.

Несмотря на то, что китайский разработчик Huawei не спешит раскрывать особенности нового смартфона Huawei Nova 3, некоторые интересные данные о специфике гаджета все же стали известны. Согласно неподтвержденным сведениям, Huawei Nova 3 получит экран уникального формата 19:9. Другим неожиданным сюрпризом для потенциальных обладателей смартфона станет новый процессор Kirin 710. Устройство планируют выпускать на заводе TSMC в Тайване по 12-нанометровой технологии, а в его основу будет положено 8 вычислительных ядер. Предположительно гаджет будет относиться к устройствам среднего уровня. Не исключено, что новая модель также получит отличную сдвоенную камеру с оптическими вертикальными блоками на тыльной стороне. Сведений о цене смартфона пока нет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Сеть попали технические характеристики Huawei nova 3

Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283$

Huawei представит однокристальную 7-нм систему и смартфон на ней

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем