Сегодня, 19:04

Выход новинки с необычным дисплеем, процессором Kirin 71 от китайского телекоммуникационного производителя ожидается уже в этом месяце.

Несмотря на то, что китайский разработчик Huawei не спешит раскрывать особенности нового смартфона Huawei Nova 3, некоторые интересные данные о специфике гаджета все же стали известны. Согласно неподтвержденным сведениям, Huawei Nova 3 получит экран уникального формата 19:9. Другим неожиданным сюрпризом для потенциальных обладателей смартфона станет новый процессор Kirin 710. Устройство планируют выпускать на заводе TSMC в Тайване по 12-нанометровой технологии, а в его основу будет положено 8 вычислительных ядер. Предположительно гаджет будет относиться к устройствам среднего уровня. Не исключено, что новая модель также получит отличную сдвоенную камеру с оптическими вертикальными блоками на тыльной стороне. Сведений о цене смартфона пока нет.