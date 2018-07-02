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Google показала журналистам свой новый ИИ Duplex

Сегодня, 04:30

Разработку этого искусственного интеллекта считают самым впечатляющим проектом компании. В прошлом месяце его возможности были показаны в записи.

Сейчас Google показала журналистам свой новый ИИ Duplex в реальной работе, чтобы те смогли сами пообщаться с этой новинкой. Журналистам дали возможность выступить в роли человека, который будет принимать заказы от искусственного интеллекта.

Многие, в результате этого, даже напугались. Новый ИИ от Google разговаривал чрезмерно реалистично. Правда, Duplex сразу предупреждал, что он автоматический сервис по бронированию.

ИИ продемонстрировал, что способен к совершенно свободному общению в теме, когда нужно непосредственно оформить заказ. Это касается уточнения данных по количеству человек и времени заселения. Также он предоставляет информацию, относящуюся к базовой.

К более сложным вопросам он не готов. Когда ИИ спрашивали о том, какие существуют диетические ограничения, Duplex вежливо уклонялся от вопроса.

При этом он предупреждал собеседника, что если вопрос является для него важным, он перенаправит его на телефон живого сотрудника Google.

По утверждению компании, результаты первых тестов показали, что ИИ уже способен обработать до 80% поступающих вопросов, не прибегая к помощи человека.

Google объявила, что сейчас переходит к стадии реального тестирования своего ИИ с представителями настоящих компаний и пользователями.

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