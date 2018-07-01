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Оператор МТС запустил дешёвый безлимитный интернет

Сегодня, 17:16

Всего за 4 рубля в день каждый абонент сможет получить доступ в Сеть во всех регионах РФ.

Оператор сотовой связи МТС запустил тариф, который называется «ВСети». Он представляет из себя дешёвый и безлимитный интернет, плата за который взымается каждые 24 часа. Получается, что если пользоваться услугой от МТС в течение месяца, то на неё нужно будет потратить всего 120 рублей.

Однако, как и всегда происходит с данным оператором, в новой услуге «ВСети» есть подводные камни. Дело в том, что МТС предоставляет трафик только на самые популярные сервисы. Однако безлимитный интернет работает не только в конкретном регионе, а по все РФ, поэтому тариф становится более приятным.

Безлимитный дешёвый интернет предоставляется на «ВКонтакте», Twitter, Facebook, Messenger, Instagram Skype, Viber и так далее. Однако, если пользоваться VPN, услуга «ВСети» перестаёт работать.

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