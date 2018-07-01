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Игра по мотивам Гарри Поттера принесла больше 40 миллионов долларов

Сегодня, 13:15

Официальные представители компании Jam City.Inc проинформировали, что их новая игра по мотивам Гарри Поттера принесла уже больше 40 миллионов долларов США. Стоит отметить, что игре всего два месяца.

Игра с некоторыми персонажами из знаменитого Гарри Поттера под названием Hogwarts Mystery уже начинает быть свои первые рекорды. Всего за два месяца новинка смогла принесли своим разработчикам больше 40 миллионов американских долларов. Аналитики связывают успех игры с популярностью самого Гарри Поттера и платными дополнениями, которые присутствуют в Hogwarts Mystery.

Авторы игры утверждают, что больше половины из всего дохода были выручены именно в App Store. Стоит отметить, что каждый пользователь в данной игре сможет почувствовать себя настоящим учеником Хогвартса.

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