VistaNews.ru


HTC U12+ выдержал испытание огнем, но пострадал от лезвия

Сегодня, 13:24

YouTube-блогер JerryRigEverything специализируется на поломке гаджетов. На этот раз он резал лезвиями, поджигал экран и пытался сломать HTC U12+, чтобы понять, насколько устройство прочное.

Первое, через что пришлось пройти гаджету – это лезвие. Блогер использовал обычный канцелярский нож, чтобы узнать, как поверхность телефона переживет царапины. Как оказалось, корпус, экран, боковые панели, сканер отпечатка пальца и камера не способны противостоять упорным попыткам их порезать. Остались глубокие царапины, трещины, клавиши отлетели, как и кусочки стекла.
Следующее, что подготовил JerryRigEverything, это огонь. Он поднес зажигалку к экрану. Там, где они соприкасались, мгновенно образовалось черное пятно. Однако после прекращения контакта, оно постепенно исчезло, и экран снова работал.
Завершило проверку на прочность испытание грубой силой. Гаджет пытались разломать пополам, прикладывая при этом максимум усилий. HTC U12+ не сломался, его корпус оказался достаточно прочным. Однако было видно, как он ощутимо согнулся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Смартфон Huawei P20 Pro может лопнуть при малейшем изгибе

Xiaomi Mi Mix 2S имеет в экране сканер отпечатка пальцев

Блогер сделал флешку из сломанного iPhone 6

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем