HTC U12+ выдержал испытание огнем, но пострадал от лезвия

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YouTube-блогер JerryRigEverything специализируется на поломке гаджетов. На этот раз он резал лезвиями, поджигал экран и пытался сломать HTC U12+, чтобы понять, насколько устройство прочное.

Первое, через что пришлось пройти гаджету – это лезвие. Блогер использовал обычный канцелярский нож, чтобы узнать, как поверхность телефона переживет царапины. Как оказалось, корпус, экран, боковые панели, сканер отпечатка пальца и камера не способны противостоять упорным попыткам их порезать. Остались глубокие царапины, трещины, клавиши отлетели, как и кусочки стекла.

Следующее, что подготовил JerryRigEverything, это огонь. Он поднес зажигалку к экрану. Там, где они соприкасались, мгновенно образовалось черное пятно. Однако после прекращения контакта, оно постепенно исчезло, и экран снова работал.

Завершило проверку на прочность испытание грубой силой. Гаджет пытались разломать пополам, прикладывая при этом максимум усилий. HTC U12+ не сломался, его корпус оказался достаточно прочным. Однако было видно, как он ощутимо согнулся.