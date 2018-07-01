«Я был в ужасе»: Тим Кук рассказал, как трекер активности изменил его жизнь

Сегодня, 11:32

Глава Apple рассказал журналистам, насколько он зависим от смартфона и как он борется за свою «свободу».

Тим Кук поделился, что никогда не замечал важности и незаменимости смартфона в своей жизни. Но после того, как он стал отслеживать количество обращений к гаджету за день, то пришёл в ужас. Занимая высокую должность, Тим Кук постоянно кому-то нужен, потому обновления и уведомления приходят ему на телефон круглые сутки.

Глава «яблочной» корпорации также рассказал, что никогда не ставил цель заставить людей променять реальную жизнь на электронные устройства. Из этой идеи родился проект трекера активности, став продолжением расширенной функции родительского контроля. Результаты, которые сотрудники Apple получили в ходе внутреннего анализа, убедили их в важности распространения функции на iPhone других людей и предоставлении им возможности решать – хотят они изменить свою жизнь или нет.