Приложение LIKE набирает популярности в российском App Store

Сегодня, 15:45

Приложение LIKE - самое популярное среди всех приложений App Store в России.



Мишель Сю, спикер компании BIGO TECHNOLOGY говорит, что сейчас аудитория этого приложения в РФ насчитывает более 7 миллионов человек.



Приложение LIKE (https://www.like.video/live/home/index/) предлагает своим пользователям сотни спецэффектов. Это дает отличный шанс воплотить любую фантазию.



Новшество - это «Магия формы», где выможете легко менять форму тела в видео.



Кроме этого замечательного спецэффекта, приложение предлагает многие другие функции.



BIGO TECHNOLOGY является по-настоящему компанией будущего. Главная цель деятельности BIGO TECHNOLOGY PTE. Ltd – обеспечить своих клиентов лучшим продуктом. Помимо LIKE она создала также приложение LIVE, которое позволяет вести видеотрансляции. Платформы BIGO LIKE и LIVE – лишь малая часть проделанной титанической работы, цель которой предложить всем людям качественную китайскую модель дохода. Силиконовая долина, у тебя есть достойный конкурент!