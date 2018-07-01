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Приложение LIKE набирает популярности в российском App Store

Сегодня, 15:45

Приложение LIKE - самое популярное среди всех приложений App Store в России.

 
Мишель Сю, спикер компании BIGO TECHNOLOGY говорит, что сейчас аудитория этого приложения в РФ насчитывает более 7 миллионов человек.

Приложение LIKE (https://www.like.video/live/home/index/) предлагает своим пользователям сотни спецэффектов. Это дает отличный шанс воплотить любую фантазию.

Новшество - это «Магия формы», где выможете легко менять форму тела в видео.

Кроме этого замечательного спецэффекта, приложение предлагает многие другие функции.

BIGO TECHNOLOGY является по-настоящему компанией будущего. Главная цель деятельности BIGO TECHNOLOGY PTE. Ltd – обеспечить своих клиентов лучшим продуктом. Помимо LIKE она создала также приложение LIVE, которое позволяет вести видеотрансляции. Платформы BIGO LIKE и LIVE – лишь малая часть проделанной титанической работы, цель которой предложить всем людям качественную китайскую модель дохода. Силиконовая долина, у тебя есть достойный конкурент!

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