Xiaomi выпустит водонепроницаемый чехол за $5

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Аксессуар позволит вести подводную съёмку на любом устройстве.

Новый водонепроницаемый чехол от Xiaomi отлично подойдёт не только для телефонов, но и для различных особенно ценных вещей, вроде документов.

Компания выпустит аксессуар всего за $5. Он будет сделан из полиуретана. Технология и материалы чехла не позволят воде попадать внутрь. Кроме того, возможность взаимодействия со смартфоном в воде сохраняется. Пользователи могут делать фотографии и снимать видео, без опасений за свой смартфон.

Испытания от Xiaomi показали, что водонепроницаемый чехол отлично работает даже целых 10 часов.