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Facebook работает над панорамной камерой виртуальной реальности

Сегодня, 09:59

Растущий рынок VR вынуждает IT-гиганта активно интегрироваться в данную сферу.

Компания Facebook намерена явить миру собственный гаджет для VR-съёмки. Утечка из управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) говорит о том, что инженеры американского IT-гиганта активно занимаются созданием девайса для работы в виртуальной реальности.

Компания работает над собственной панорамной камерой. Представляет собой она лишь штатив, по периметру которого расположены многочисленные объективы, позволяющие одновременно фиксировать происходящие вокруг события. Стоит отметить, что патент, появившийся в распоряжении USPTO, говорит лишь о дизайне новинки, но не раскрывает технических параметров устройства.

В Facebook разработку пока не комментируют. Дата выхода и предназначение данного устройства также не называются. Как известно, одноименная социальная сеть активно использует технологии VR. Здесь уже есть интеграция панорамных фотографий и видео, которые можно просматривать при помощи обычного смартфона.

Ранее мы писали, что Facebook «откроет» пользователям глаза на неудачных фотографиях. Разработчики готовятся представить опцию, позволяющую «реанимировать» плохие фото, редактируя черты лица людей, моргнувших в момент снимка.

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