Эксперты назвали 5 полезных нововведений macOS Mojave

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Некоторые пользователи не стремятся переходить на новую операционную систему, даже если производители обещают, что она будет лучше и удобней. Специалисты рассказали о плюсах macOS Mojave, которые могут стать причиной для обновления компьютера.

Одним из удобных нововведений стала возможность автоматического объединения файлов в группы на рабочем столе. Это поможет сэкономить пользователям время, а также организовать пространство без особых усилий. Для этого необходимо после нажатия правой кнопки мыши выбрать вид сортировки по дате, размеру или другим критериям. Вторым приятным нововведением эксперты назвали тёмную тему. Изменения режима отображения позволит снизить нагрузку на глаза, и, как отмечают эксперты, просто красиво выглядит. Удивит пользователей и то, что в браузере Safari будут отображаться иконки сайтов, а не только их названия, из-за чего нередко возникала путаница.

Ряд дополнений был позаимствован у iOS. Владельцы компьютеров получили приложение «Дом», которое поддерживает Siri. Теперь пользователи macOS смогут попросить голосового ассистента выключить дома свет или выполнить другие поручения. Ранее такая возможность предоставлялась только владельцам iPhone и iPad. Кроме этого, в Mojave переработали приложение Mac App Store, добавив в него программы от сторонних производителей.