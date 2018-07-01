VistaNews.ru


Вскоре представят смартфон с 9 камерами

Сегодня, 09:14

Компания Light подготовила прототип устройства, который делает фотографии с разрешением в 64 мегапикселя.

Новый смартфон представят уже вскоре, ориентировочно во второй половине текущего года. Говоря о цене, стоит отметить, что предшественник стоит 2 тысячи долларов, а новинка должна стоить гораздо больше.

В 2015 году компания Light представила смартфон L16. Тогда устройство имело 16 объективов. Однако девайс оказался непопулярным по ряду понятных причин, даже несмотря на возможность делать неплохие фото.

Light L16 делал фото с разрешением до 52 мегапикселя. Новый же смартфон с 9 камерами будет делать фото в 64 мегапикселя. Алгоритм работы объективов заключается в том, что производится синхронная съёмка с различным фокусным расстоянием. После этого процессор преобразовывал все полученные снимки в одно-единственное фото.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В продаже появился Light Phone 2 – самый минималистичный в мире смартфон

Huawei представила супербюджетный безрамочный смартфон Honor 7A со сдвоенной камерой

В продаже в РФ появился новый смартфон Jinga Start

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

В Манчестере откровенный секс в парке шокировал отдыхающих с детьми

Такое действо периодически случается во всех странах мира, но откровенный...

Рекомендуем