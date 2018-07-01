Вскоре представят смартфон с 9 камерами

Сегодня, 09:14

Компания Light подготовила прототип устройства, который делает фотографии с разрешением в 64 мегапикселя.

Новый смартфон представят уже вскоре, ориентировочно во второй половине текущего года. Говоря о цене, стоит отметить, что предшественник стоит 2 тысячи долларов, а новинка должна стоить гораздо больше.

В 2015 году компания Light представила смартфон L16. Тогда устройство имело 16 объективов. Однако девайс оказался непопулярным по ряду понятных причин, даже несмотря на возможность делать неплохие фото.

Light L16 делал фото с разрешением до 52 мегапикселя. Новый же смартфон с 9 камерами будет делать фото в 64 мегапикселя. Алгоритм работы объективов заключается в том, что производится синхронная съёмка с различным фокусным расстоянием. После этого процессор преобразовывал все полученные снимки в одно-единственное фото.