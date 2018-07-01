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Бюджетная Nokia 1 получила технологии 2011 года

Сегодня, 09:09

Недорогие изделия Nokia всегда славились своей неприхотливостью и живучестью. Новый смартфон полностью удовлетворит любителей простых и бюджетных гаджетов.

Чтобы новый смартфон Nokia 1 соответствовал бюджетной категории, компания решила его максимально упростить. Для этого потребовалось сделать микс из старого аппаратного обеспечения 2011 года и новой «операционки». Кроме этого, смартфон оснащен дисплеем среднего размера с невысоким разрешением, слабым процессором и оперативной памятью размером в 1 Гб. Взяв все самое удачное из старого аппаратного обеспечения и «смешав» его с ОС Android Oreo (Go edition), создатели получили неплохой «бюджетник» ценой всего в 85 долларов. К недостаткам Nokia 1 относят некачественный звук динамика и слабую скорость при работе некоторых сетевых приложений.

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