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Эксперты назвали лучшие приложения для отслеживания сна в Apple Watch

Сегодня, 08:19

Огромное количество фитнес-трекеров и смарт-часов на рынке предлагают функцию отслеживания и улучшения сна. Однако пока только Apple Watch может похвастаться регулярным обновлением приложений. Эксперты назвали лучшие из них.

Первым приложением в списке идет Sleep Pulse 3, которое отслеживает все этапы сна, записывает физическую активность, сердечный ритм и другие параметры. Его минусом является отсутствие автоматического мониторинга. Далее специалисты называют Sleep Tracker, который нацелен на то, чтобы улучшить отдых пользователя. Он автоматически отслеживает сон, а потом создает подсказки и советы по его оптимизации. Однако разработчики не добавили функцию контроля за активной фазой сна. Подобными функциями обладает и SleepX, который также следит за здоровьем в течение дня. Приложение Pillow будет учитывать не только параметры сна, но и посторонние шумы.
Лучшим приложением было названо SleepRate, которое включает голосовое сопровождение для всех проводимых действий. Также доступны графики, которые отображают активность во сне, количество пробуждений и храп. Все звуковые события ночью записываются.

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